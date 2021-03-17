توضيح بشأن مستحقي دعم التأمينات الاجتماعية من حساب مواطن

توضيح بشأن مستحقي دعم التأمينات الاجتماعية، يوضح حساب مواطن مجموعة الشروط والضوابط الهامة للتسجيل في حساب مواطن وكذلك لضمان استمرار الحصول على الدعم المقدم من حساب مواطن لجميع مستفيدي ومستحقي الدعم من الأسرة المصنفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، لذلك أعلن أنه يجب على جميع المسجلين في حساب مواطن من مستحقي الدعم ومسجلين كذلك في التأمينات الاجتماعية عليهم أن يقوموا بتوضيح قيمة دخل التأمينات الاجتماعية.

دخل التأمينات الاجتماعية في حساب مواطن

هناك مجموعة هامة من ضوابط التسجيل في الحساب مواطن أو ضوابط الحصول على دعم حساب مواطن لكي يضمن المستفيد حصوله على الدعم بشكل مستمر، وكان من ضمن تلك الضوابط أن المستفيد المسجل في التأمينات الاجتماعية عليه أن يقوم بتوضيح قيمة الدخل الحاصل عليه وتسجيله في حساب مواطن، لأنه وفقًا له يتحدد قيمة الدخل المسموح به للمستفيد سواء كان مستقل أو رب أسرة، وبعد ذلك يقوم برنامج حساب مواطن بمراجعة شروط استحقاق دعم حساب مواطن للمستفيد مرة أخرى للتعرف على أحقيته من عدمها.

ضوابط وتعديلات حساب مواطن

تم تعليق التسجيل في برنامج حساب مواطن منذ شهر مارس عام 2020 الماضي وذلك للعديد من الأسباب، ولكن جميع الأشخاص القدماء المسجلين في البرنامج يحصلون على دعمهم المادي الشهري كما هم، ولكن أعلنت حساب مواطن مؤخرًا عن مجموعة ضوابط جديدة خاصة بالفرد المستقل في حساب مواطن والذي تخطى 18 عام، وكانت من تلك الضوابط:

تقديم صك إيجار السكن.

أو ما يثبت التواجد في السكن الجامعي أو التابع للقطاع العسكري.

تقديم عقد امتلاك المسكن.

ولكن الضوابط الجديدة لم تشمل فقط الأفراد المستقلين، بل شملت وضع حد أقصى للاستحقاق في حساب مواطن بحيث لا يتخطى الحد الأقصى المحدد منذ دفعة شهر مارس، ووقف استقبال أي طلبات تسجيل جديدة في خدمة حساب مواطن بعد الدفعة رقم 28 الماضية، ومسموح فقط بإضافة التابعين للأشخاص المسجلين.