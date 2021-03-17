الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 تعرف على الخطوات والشروط

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة أصبح الأكثر بحثًا منذ عدة أيام ماضية، لمعرفة الموعد المقرر للصرف، علمًا بأنها مساعدة مقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستحقين داخل المملكة العربية السعودية، بشروط معينة نتعرف عليها فيما يلي:طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب
هناك خطوات بسيطة يقوم بها المستعلم لمعرفة موعد صرف المنحة المقطوعة المقدمة من وزارة العمل السعودية، تتمثل في التالي:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية .
- إدخال رقم الطلب.
- إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.
- الضغط على “عرض” لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة وموعد صرفها.
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها والتي حددتها وزارة العمل السعودية من أجل تمكن المواطنين السعوديين من صرف المساعدة المقطوعة، والتي تتمثل في التالي:
- الحد الأدنى لعمر المتقدم للحصول على المنحة 35 عام.
- صرف مبلغ المساعدة المقطوعة يقتصر فقط على النساء اللاتي ليس لهن مصدر دخل أو عائل، كما تصرف للفقراء ومحدوي الدخل والأشخاص الذين لا يمتلكون دخل ثابت شهريًا أو أن يكون الدخل أقل من 3 آلاف ريال شهريًا.
- تم صرف المنحة أيضًا للأسر التي تمر بظروف خاصة والتي من أبرزها أن يكون العائل مسجون.
- صرف المساعدة المقطوعة للنساء الأرامل والمطلقات التي تعول أطفال.
- أن لا يمتلك المتقدم للحصول على المنحة سجل تجاري باسمه.
- المساعدة المقطوعة تقتصر على المواطن السعودي فقط وليس للوافد الحق في الحصول عليها.
- منح هذه المساعدة بشكل شهري لأصحاب الإعاقات.
- عدم منح المساعدة لمن يمتلكون عقارات أو أراضي.
- يستطيع أي مواطن داخل المملكة العربية السعودية أن يقدم للحصول على المساعدة المقطوعة طالما توافر فيه الشروط المحددة من قبل وزارة العمل.
يتم التقديم من أجل الحصول على مبلغ المساعدة الشهري عن طريق الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة التنمية البشرية.
- الضغط على أيقونة التسجيل.
- تسجيل كافة البيانات الخاصة بالراغب في الحصول على المنحة بشكل صحيح.
- تقوم الوزارة بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الشروط، ومن ثم الموافقة على صرف المساعدة.
الوسوم
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة أصبح الأكثر بحثًا منذ عدة أيام ماضية، لمعرفة الموعد المقرر للصرف، علمًا بأنها مساعدة مقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستحقين داخل المملكة العربية السعودية، بشروط معينة نتعرف عليها فيما يلي:طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب
هناك خطوات بسيطة يقوم بها المستعلم لمعرفة موعد صرف المنحة المقطوعة المقدمة من وزارة العمل السعودية، تتمثل في التالي:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية .
- إدخال رقم الطلب.
- إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.
- الضغط على “عرض” لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة وموعد صرفها.
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها والتي حددتها وزارة العمل السعودية من أجل تمكن المواطنين السعوديين من صرف المساعدة المقطوعة، والتي تتمثل في التالي:
- الحد الأدنى لعمر المتقدم للحصول على المنحة 35 عام.
- صرف مبلغ المساعدة المقطوعة يقتصر فقط على النساء اللاتي ليس لهن مصدر دخل أو عائل، كما تصرف للفقراء ومحدوي الدخل والأشخاص الذين لا يمتلكون دخل ثابت شهريًا أو أن يكون الدخل أقل من 3 آلاف ريال شهريًا.
- تم صرف المنحة أيضًا للأسر التي تمر بظروف خاصة والتي من أبرزها أن يكون العائل مسجون.
- صرف المساعدة المقطوعة للنساء الأرامل والمطلقات التي تعول أطفال.
- أن لا يمتلك المتقدم للحصول على المنحة سجل تجاري باسمه.
- المساعدة المقطوعة تقتصر على المواطن السعودي فقط وليس للوافد الحق في الحصول عليها.
- منح هذه المساعدة بشكل شهري لأصحاب الإعاقات.
- عدم منح المساعدة لمن يمتلكون عقارات أو أراضي.
- يستطيع أي مواطن داخل المملكة العربية السعودية أن يقدم للحصول على المساعدة المقطوعة طالما توافر فيه الشروط المحددة من قبل وزارة العمل.
يتم التقديم من أجل الحصول على مبلغ المساعدة الشهري عن طريق الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة التنمية البشرية.
- الضغط على أيقونة التسجيل.
- تسجيل كافة البيانات الخاصة بالراغب في الحصول على المنحة بشكل صحيح.
- تقوم الوزارة بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الشروط، ومن ثم الموافقة على صرف المساعدة.
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