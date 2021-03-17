تحذير من Whatsapp بوقف الخدمة لمن لا يقوم بالتحديث

تحذير من Whatsapp بوقف الخدمة، بدء تطبيق واتساب بإرسال إشعار إلى مستخدمي واتساب يؤكد ضرورة تحديث تطبيق واتساب الجديد والذي من المفترض أن يطبق منذ الخامس عشر من شهر مايو القادم 2021، وأكد التطبيق أن من لم يقوم بتحديث تطبيق واتساب فإنه لن يتمكن من الوصول إلى الحساب الشخصي بعد ذلك، حيث يوضح الإشعار المرسل من واتساب أن المستخدم يمكنه أن يتلقى الإشعارات والرسائل والمكالمات بعد تخطي مدة التحديث ولكن بعد فترة بسيطة سيتم التوقف بشكل نهائي، لذلك فإنه من الضروري قبول التحديث الجديد لواتساب.

تحديث تطبيق واتساب في 15 مايو

يوضح تطبيق المراسلة الفورية واتساب أنه على جميع مستخدمي واتساب ضرورة تحديث التطبيق للنسخة الجديدة المطلوب تحديثها، والتي يتم العمل بها منذ منتصف شهر مايو القادم، وأوضح أن ذلك التحديث سيكون شاملًا لمشاركة بعض المعلومات مع فيس بوك الشركة الأم ولكن مع العلم أن تلك المعلومات لن تكون شاملة لخصوصية وآمان المستخدم، ولكنها عبارة عن مشاركة بعض المعلومات الخاصة بالمنتجات المفضلة التي يرغب بها المستخدم لإظهارها في الإعلانات على الفيس بوك.

مما أدى لاعتقاد الكثير من مستخدمي تطبيق Whatsapp أنه سيقوم بمشاركة الخصوصيات بين المستخدمين وبعضهم البعض وهو بالتأكيد معلومة خاطئة تمامًا، ولذلك السبب كان من المفترض أن يقوم واتساب بالتحديث الجديد في شهر فبراير الماضي، ولكنه اضطر إلى توضيح ذلك من خلال حالة واتساب رسمية من الشركة توضح القواعد الجديدة لتحديث واتساب، والتي لا تشمل خصوصيات وآمان المستخدمين، حيث وجد أن عدد المستخدمين يقل بشكل كبير في الفترة الماضية وبذلك يبدء واتساب في خسارة شهرته الكبيرة كواحد من أفضل تطبيقات المراسلة الفورية.

حماية خصوصية المستخدم في واتساب

وأوضح التطبيق أنه حماية الخصوصية ستظل كما هي بين المستخدم مشفرة مثل المعتاد، حيث لا يسمح بالإطلاع على الرسائل إلا للطرفين فقط.