عدم تجديد عقد الإيجار يؤثر على دعم حساب مواطن، حساب مواطن في المملكة العربية السعودية من برامج الدعم المستمر لمستحقي الدعم من الأسر ذات الدخل المتوسط أو المنخفض، ولكن التسجيل في حساب مواطن يستلزم مجموعة شروط وضوابط هامة يجب توافرها في المتقدم.

حساب مواطن في السعودية

في أواخر عام 2017 الماضي انطلق برنامج حساب مواطن ولاقى الكثير من الإقبال من الأهالي والأسر السعودية التي قامت بالتسجيل به، فهو يقوم بتوفير مبلغ مادي بنهاية كل شهر يتوافق مع عدد الأسرة وأعمار أفراد الأسرة والظروف التي تمر بها، ولكن منذ عام 2020 بشهر مارس كانت آخر فرصة للتسجيل في حساب مواطن، ويحصل على دعم حساب مواطن فقط الأفراد المسجلين في خدمة حساب مواطن منذ عام 2017 حتى مارس 2020 ولكن يسمح فقط بإضافة الأفراد التابعين للأشخاص المسجلين في البرنامج، ويطلب حساب مواطن مجموعة وثائق ومستندات هامة لضمان الحصول على دعم حساب مواطن لمستحقي الدعم.

وثائق إثبات إيجار السكن في حساب مواطن

من ضوابط التسجيل في حساب مواطن ضرورة تقديم ما يثبت امتلاك السكن أو الإيجار للسكن، لذلك يوضح حساب مواطن من خلال الموقع الرسمي له أنه يجب تحديث البيانات الخاصة بعقد إيجار المسكن الخاص بالشخص المسجل في البرنامج وذلك بعد مدة انقضاء عقد الإيجار، حيث عدم تجديد عقد الإيجار يؤثر في وقف الحصول على دعم حساب مواطن وعلى أحقية المستفيد في دعم حساب مواطن.

حيث أن البرنامج يقوم بشكل مستمر بمراجعة جميع البيانات الخاصة لمستحقي الدعم المسجلين به، وعندما يتواجد فرد ما انتهى عقد إيجاره ولم يقم بتجديد وإضافة وثائق تجديد عقد الإيجار في حساب مواطن ليتم مراجعة الوثائق والتأكد منها واستمرار الحصول على الدعم، حيث يتم التوجه لبوابة حساب مواطن والتسجيل بها ومن ثم إضافة تلك الوثائق.