"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان

دوت الخليج :- أقر رئيس حزب "التيار الوطني الحر" في لبنان، جبران باسيل، الأحد، بأن النظام السياسي في بلاده "عجز عن قيادة الدولة والمجتمع".

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لمؤسس الحزب (22 نائبا من 128)، الذي هو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون.

وتحدث باسيل، عن وجود "انهيار كبير في المال والاقتصاد، وأزمة سقوط النظام بأخلاقياته السياسية وعجزه عن قيادة الدولة والمجتمع".

وأردف: "هذا السقوط يدفع الحزب الى مراجعة عميقة لخياراته وممارساته".

وأكد تصميم حزبه على "إعادة النظر بوثيقة التفاهم التي وقعها مع حزب الله (مقرب من إيران) عام 2006، ومراجعتها بنية تطويرها".

وفي فبراير/شباط 2016، وقع "الوطني الحر" و"حزب الله" تفاهما للتعاون المشترك، أبرز بنوده "قانون الانتخاب"، و"العلاقات اللبنانية السورية"، و"حماية لبنان"، و"بناء الدولة".

وفي فبراير الماضي، أقر الحزب بأن تفاهمه مع "حزب الله"، "لم ينجح في مشروع بناء الدولة"، بعد مرور 15 عاما على توقيعه.

كما دعا باسيل، إلى "تطبيق الدستور وإنشاء مجلس الشيوخ وإقرار قانون جديد لمجلس النواب على أساس النسبية".

وأوضح أن ذلك "يتحقق بالحوار بين اللبنانيين حول طاولة برئاسة رئيس الجمهورية".

وجراء استقطاب سياسي حاد، لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

ففي 22 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، كلف الرئيس عون، سعد الحريري بتشكيل حكومة، غير أن الأول رفض عقب شهرين "تشكيلة حكومية تضم 18 وزيرا من الاختصاصيين غير الحزبيين"، معترضا على ما سماه بـ"تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، دون الاتفاق مع الرئاسة".

الاناضول