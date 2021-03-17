تسجيل اعتراضات حساب المواطن 1442 الدفعة 40 الان على رابط ecs.page.link

رابط اعتراضات حساب المواطن على الدفعة 40 لشهر مارس 2021 على الرابط المتاح لذلك، حيث أتاح حساب بالمواطن الثلاثاء 16 مارس تلقي اعتراضات المواطنين المستوفون بياناتهم أن يبدأ المستفيدين بالتقدم من حسابهم الشخصي والمسجل على الحساب لتقديم الاعتراضات على المبالغ التي تم صرفها في الشهر الجاري، على أن يتم الرد عليهم بالقبول أو الرفض في وقت قريب.

الهيئات الخدمية بالمملكة العربية السعودية

حساب المواطن السعودي

هو أحد الهيئات الخدمية التي قامت المملكة العربية السعودية بإنشائها بالأعوام الأخيرة، وتعتبر من اشهر الهيئات وأكثرها خدمة لملايين المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، حيث يتم التسجيل فيها وعمل حساب شخصي بكلمة المرور ويتم إثبات الدخل الشهري والتأكد من استحقاق المسجلين بالهيئة، على أن يتم الإعلان شهريا عن صرف مبالغ شهرية لهم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، كما تتيح لهم موعد تقديم الاعتراض.

تقديم اعتراضات حساب المواطن

أعلن البرنامج الخدمي الكبير أن الثلاثاء 16 مارس هو موعد استقبال اعتراضات المواطنين، وذلك بعد مرور أسبوع على صرف الدفعة رقم 40:

وقد تم إيداع مليار و900 مليون ريال بالحساب البنكي للمستفيدين

وجرى صرف تعويضات بأثر رجعي بقيمة 16 مليار وأربعة ملايين ريال

ليستفيد من الصرف بالشهر الجاري عشرة ملايين ونصف مليون فرد

وقد حصل على الراتب 77% من المستفيدين كما أعلن السيد القحطاني.

بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريال.

بلغ عدد أرباب الأسر الذين تسلموا الدفعة 40 حوالي 92% من المستفيدين.

بينما كانت نسبة ربات الاسر بلغت 8%.

كانت نسبة المستقلين الذين تسلموا الدعم هذا الشهر 86%.

يتم تقديم الاعتراض على رابط https://ecs.page.link/NKWGY.

يقوم المواطن بالدخول من حسابه الشخصي على حساب المواطن.

يقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.

يتم حفظ الطلب ثم تسجيل الخروج من الموقع.

رابط اعتراضات حساب المواطن

ويأتي برنامج حساب المواطن من اشهر البرامج الاجتماعية بالمملكة على الإطلاق، حيث يستهدف العديد من الفئات المحتاجة والتي لا يكفيها الراتب الشهري والذين تضرروا من الإجراءات التي تتخذها المملكة، وذلك ضمن حزمة خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ببرنامج رؤية 2030، ويختلف عن غيرة من البرامج في الصرف الشهري في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويشترط عدم تلقي روتب من مؤسسات أخرى.