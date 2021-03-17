برشلونة يسعى لتأمين مستقبله بـ"ميسي النمسا"

مع اقتراب أسطورة برشلونة ليونيل ميسي من بلوغ عمر 34 عاما فضلا عن احتمال رحيله بنهاية الموسم الجاري، يسعى النادي الكتالوني إلى البحث عن بديل لنجمه في مهمة ليست سهلة بالمرة.

وكشفت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية الإخبارية أن برشلونة يتصدر قائمة الأندية الساعية لضم الموهبة الشابة يوسف دمير، الملقب بـ"ميسي النمسا".

ويبلغ دمير من العمر 17 عاما، وخلال فترة لعبه مع رابيد فيينا النمساوي لفت أنظار أكبر أندية أوروبا، ومن بينها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيان، وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان، إلى جانب برشلونة.

وأفادت صحيفة "كرونين تسيتونغ" النمساوية أن برشلونة مستعد لدفع مبلغ يتراوح بين 6 و8 ملايين يورو لتأمين الصفقة، وضم اللاعب الأعسر ذي الأصول التركية، الذي يتشابه أداؤه مع طريقة لعب النجم الأرجنتيني.

وحسب تقارير صحفية، فقد قرر نادي رابيد فيينا بيع نجمه الواعد خلال الصيف المقبل للاستفادة من قيمته المادية، قبل أن ينتهي عقده في صيف 2022 ووقتها سيمكنه الرحيل مجانا.

ويمكن لدمير اللعب في أي موقع هجومي بشكل مميز، حيث يمتلك مهارات رائعة للتحكم في الكرة والمراوغة والتسديد، لكنه وفقا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإنه يحتاج إلى تطوير الجانب الدفاعي من أدائه.

ويتخوف برشلونة من انهيار مستوى الفريق بعد رحيل ميسي المحتمل أواخر الموسم الجاري، أو حتى بعد اعتزاله، ويسعى منذ فترة لتأمين بديل يمكن أن يحمل مسؤولية الفريق مستقبلا.