جرائم متزامنة في "مراكز تدليك".. و8 قتلى بولاية أميركية

قتل 8 أشخاص على الأقل بالرصاص في 3 مراكز تدليك مختلفة بولاية جورجيا، أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، لكن لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الاعتداءات مرتبطة ببعضها البعض.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلا عن متحدث باسم شرطة مقاطعة شيروكي، أن 3 أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمركز "يونغز آيجان مساج" بالقرب من آكورث، إحدى ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.

وأوضحت أنه تم القبض على مشتبه به في شيروكي.

كما عثر أيضا على 3 آخرين مقتولين بالرصاص في مركز "غولد مساج سبا" في أتلانتا، فيما قتل شخص في مركز "آروما ثيرابي سبا" الذي يقع في نفس الشارع، وفق "سي إن إن".

وقالت الشرطة إن الضحايا الأربع في أتلانتا من النساء، وبدا أنهن آسيويات، مضيفة أن التحقيق مستمر وليس بالإمكان الآن تحديد الدافع وراء هذه الجرائم.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن شرطة مقاطعة شيروكي تبحث عن مشتبه به ظهر في إحدى كاميرات المراقبة، وطلبت من أي شهود محتملين التقدم بإفاداتهم.