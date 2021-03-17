فيديو .. انفجار هائل يهز كاليفورنيا .. والسبب ألعاب نارية

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة nbc news أن الحادث جاء نتيجة انفجار "ألعاب نارية" فى أحد المنازل، فى منطقة سكنية بالقرب من شارع سان أنطونيو وويست مابل ستريت. وأظهر فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الدخان الأسود الكثيف الذى تصاعد فوق المبانى المجاورة، حيث اشتعلت النيران فى أحد المنازل القريبة المجاورة للمنزل الذى وقع فيه الحادث.

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