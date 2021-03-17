جدة - نرمين السيد - وقال قائد شرطة أتلانتا رودنى براينت لـ الصحفيين، إن الشرطة وصلت بناء على بلاغ بحدوث سرقة لتجد 3 قتيلات بالرصاص، لافتا إلى أنه أثناء التحقيق فى تقرير إطلاق النار جرى استدعاء الشرطة إلى ناد صحى آخر حيث عثرت على الضحية الرابعة متوفاة متأثرة بجراحها.
وذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن أن أربعة آخرين قتلوا فى ناد صحى بمقاطعة شيروكى فى ولاية جورجيا وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه به فى الواقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 قتلى فى حادث إطلاق نار جديد بـ أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.