8 قتلى فى حادث إطلاق نار جديد بـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال قائد شرطة أتلانتا رودنى براينت لـ الصحفيين، إن الشرطة وصلت بناء على بلاغ بحدوث سرقة لتجد 3 قتيلات بالرصاص، لافتا إلى أنه أثناء التحقيق فى تقرير إطلاق النار جرى استدعاء الشرطة إلى ناد صحى آخر حيث عثرت على الضحية الرابعة متوفاة متأثرة بجراحها.

وذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن أن أربعة آخرين قتلوا فى ناد صحى بمقاطعة شيروكى فى ولاية جورجيا وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه به فى الواقعة.