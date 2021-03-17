ترامب يظهر من جديد : سأتخذ قرار ترشحى لولاية ثانية .. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أنه يعتزم اتخاذ قرار نهائى حول إمكانية ترشحه مرة ثانية لـ رئاسة الولايات المتحدة، بعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى البلاد.





وقال ترامب، فى تصريحات لـ شبكة "فوكس نيوز": "وفقا لجميع استطلاعات الرأى، الشعب يريد منى الترشح مرة أخرى، لكننا سنرى، وسنفكر فى الأمر". وأعرب ترامب عن ثقته بأن الجمهوريين لديهم فرصة لاستعادة السيطرة على مجلسى الكونجرس الأمريكى بعد انتخابات التجديد النصفى فى عام 2022.

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