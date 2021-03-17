اتهام شاب أمريكى بالتهديد بـ قتل بايدن ونانسى بيلوسى

جدة - نرمين السيد - وقالت المدعية العامة دانا نيزيل، بحسب ما ذكرت وكالة روسيا اليوم، إن الشاب يدعى جوشوا داكتور، ويبلغ من العمر 21 عاما، وقد نشر فى يناير الماضى تعليقات متعددة تتضمن تهديدات على موقع التواصل الاجتماعى "آى فانى".
وأضافت أن داكتور ذكر فى تلك المنشورات اعتزامه استخدام مسدس لقتل هؤلاء المسؤولين المنتخبين، لأن ذلك سيكون وفق تصوره "عاملا محفزا" لاندلاع ثورة أمريكية جديدة.
وأشارت إلى أن هاتف داكتور تضمن معلومات حول طريقة صنع قنبلة وكيفية العثور على المواد اللازمة .. ومن المقرر أن يمثل الشاب أمام المحكمة فى 8 إبريل المقبل.
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