رابط المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa لشهر رمضان 1442 برقم الطلب وموعد الصرف

رابط المساعدات المقطوعة التي يتابع الاستعلام عنها برقم الطلب آلاف المسجلين لدى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية، حيث يتم إقرار صرفها قبيل شهر رمضان من كل عام ويتابع المتلهفين عليها مواعيد الإعلان عن الصرف كما تم تحديث بيانات الوزارة ليتم التأكد من الاستحقاق واستمرار انطباق شروط الاستحقاق على المستفيدين من صرفها، ونقوم بعرض شروط الصرف السنوي كما نقوم بعرض آلية الصرف.

المؤسسات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية 1442

المساعدات المقطوعة 1442

هي مبالغ نقدية يتم تقديمها للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي لا يكفي الدخل الشهري لها المصروفات الدورية لها، ويتم صرف المبلغ المقتطع لهم مرة واحدة في العام على أن يكون عند دخول شهر رمضان مما يجعلها أكثر الكلمات البحثية في شهر شعبان واقتراب رمضان الكريم، وتأتي ضمن المؤسسات الخدمية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وذلك للمحاولة في عمل التوازن الاجتماعي، حيث تم عدد من الإجراءات الاقتصادية بالأعوام الأخيرة بما يضيق على الفقراء ومحدودي الدخل، وقد قامت مؤسسات المملكة على التوازي بعمل المؤسسات الاجتماعية التي تخدم المواطنين الفقراء والأسر التي لا يكفيها الدخل الشهري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومن هذه البرامج رواتب الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن ومكرمة الملك محمد بن سلمان وغيرها، كما تتيح المجال للمؤسسات الخيرية التي تعتمد على التبرعات لمساعدة الفقراء.

شروط استحقاق مقطوعة الضمان

يتم صرف المبلغ مرة واحدة لظروف اجتماعية تعتبر طارئة على الأسر الفقيرة والتي تنطبق عليها الشروط التالية:

لابد أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات سعودي الجنسية، ولا يحق للوافد أو الأجنبي المطالبة بها. يكون عم المتقدم لها لا يقل عن 35 عاما. يحق لكل سعودي يمر بظروف خاصة تنطبق عليه شروط الاستحقاق التقدم للحصول عليها. يحق للنساء المعيلات صرف المقطوعة في حال كان لها أسرة كبيرة ولا تكفي النفقات الشهرية لهم. الأسرة التي يكون المعيل الخاص بها في السجن. لابد أن يكون المتقدم من غير الحاصلين على أملاك عقارية أو سجل تجاري. يتم تحديد عدد من المنظومات للدفع منها المقطوعة ومنها راتب الضمان الاجتماعي أو الاشتراك ببرنامج حساب المواطن. يكون الدخل الشهري للفرد حوالي 2600 ريال وللأسرة المتقدمة يقل عن 3000 ريال سعودي. يكون لأصحاب الإعاقات نصيب من التقديم على طلب المساعدات المقطوعة كما يتم إشراكهم في برنامج التأهيل الشامل.

يقوم المستخدم بالدخول على رابط زارة الموارد البشرية والتنمية. يتم اختيار ايقونة خدمات الوزارة. أو يتم الدخول مباشرة على رابط الاستعلام. يقوم المستخدم بكتابة الرقم المدني الخاص به. يتم كتابة رقم الطلب. يبدأ عرض النتائج.

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة