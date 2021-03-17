قرض 100 ألف ريال سعودي بدون كفيل من شركة الأمثل للتمويل

قرض 100 ألف ريال ، شركة الأمثل بالمملكة العربية السعودية هي شركة تقدم العديد من الخدمات التمويلية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك للمشاركة في النهوض الاقتصادي للمملكة ودعم سوف العمل بتوفير وخلق فرص عمل مناسبة حيث تعد شركة الأمثل أحد أهم الشركات التمويلية بالمملكة وحاصلة على ترخيص من البنك المركزي السعودي منذ عام 2000 ميلادياً.

قرض 100 ألف ريال سعودي من شركة الأمثل

تقدم الشركة قرض 100 ألف ريال وذلك من خلال تقديم عدد من الحلول التمويلية المختلفة للأفراد وذلك لمساعدتهم في تلبية الاحتياجات الأسرية وتحقيق الاستقرار لهم ومن ضمن الحلول المقدمة للأفراد تمويل المرابحة التمويلي والتمويل الشخصي وتمويل المرابحة وتمتاز التمويلات المقدمة من الشركة بعدة مميزات تجعلها الاختيار الأول لدي الكثيرين.

مميزات تمويلات شركة الأمثل

تعد شركة الأمثل الخيار الأول عند التفكير في الحصول على أحد التمويلات حيث تقدم الشركة تمويلات مختلفة بمميزات متعددة جاءت كالتالي:

تتوافق التمويلات مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سرعة الحصول على التمويل.

فترة سداد طويلة تصل إلى 24 شهر.

تصل قيمة التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي.

هامش ربح تنافسي.

تعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل. للمواطنين يتطلب صورة بطاقة الهوية الوطنية السارية وبالنسبة للمقيمين صورة الإقامة سارية المفعول. تقديم تعريف بالراتب موقع من جهة العمل. رخصة القيادة ذات الصلاحية السارية. تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر. تقديم إثبات بعنوان السكن. تقديم تعريف بالعنوان الوطني

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويلخطوات الحصول على قرض 100 ألف ريال

يتم الحصول على التمويل بأسرع طريقة وذلك من خلال التقديم الإلكتروني من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة.

في أسفل الصفحة قم بالضغط على خيار تمويل الأفراد.

قم بالإطلاع على التمويلات المقدمة.

أسفل الصفحة عند كلمة قدم الآن قم بإدخال الاسم ورقم الهوية أو الإقامة ورقم الجوال وباقي البيانات.

قم بتحديد نوع التمويل الذي ترغب في الحصول عليه.

قم بإدخال رمز التحقق.

ثم اضغط على زر إرسال.

وتقدم الشركة تمويل للحصول على السيارة التي ترغب بها وفق ضوابط ميسرة ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الاتصال بالرقم المجاني للشركة 8003015555.