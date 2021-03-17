"توصية عاجلة" من ترامب لأنصاره بشأن لقاح كورونا

حض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أنصاره الجمهوريين الذين يعدون من المجموعات الرئيسية الرافضة للقاحات المضادة لفيروس كورونا على إنهاء مقاومتهم لهذه اللقاحات وأخذها.
وقال ترامب في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" ردا على سؤال بهذا الخصوص: "أنا أوصي بأخذها"، مضيفا "أنا أوصي بذلك للكثير من الاشخاص الذين يرفضون أخذها، وبصراحة غالبية هؤلاء الاشخاص صوتوا لي".
وأكد "أنه لقاح عظيم وآمن، وهو شيء يعطي نتيجة".
ويعد هذا التصريح الأول من نوعه الذي يدعم فيه ترامب بشكل واضح حملة التطعيم الوطنية الشاملة منذ تركه منصبه في يناير.
وسبق أن شجع جميع الرؤساء السابقين مثل باراك أوباما وجورج دبليو بوش في تصريحات عامة وعلنية المواطنين الأميركيين على الحصول على اللقاح.
لكن ترامب التزم الصمت إلى حد بعيد في الوقت الذي كان فيه الرئيس جو بايدن يعمل على تنفيذ خطته بتطعيم أكبر عدد من الأميركيين.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين الذين تؤيد غالبية ساحقة منهم ترامب وحركة "ماغا" أو "أجعلوا أميركا عظيمة مجددا"، هم من أكبر الجماعات المشككة باللقاح.
ولا يزال ترامب يتجنب إعلان التزامه بالسعي للترشح للرئاسة مجددا بعد ولايته الوحيدة، وقد أجاب على سؤال بشأن هذه المسألة بالقول: "بعد كل استطلاع رأي يريدون مني أن أترشح مرة أخرى. لكننا سننظر ونرى".
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