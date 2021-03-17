مقتل 11 جنديا من جيش مالى فى هجوم إرهابى جديد

جدة - نرمين السيد - وقال جيش مالى، فى بيان له، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، إن 14 جنديا أصيبوا، منهم 8 فى حالة خطرة، جراء الهجوم الذى وقع بمنطقة جاو بشمال البلاد، مضيفا أن 7 من المهاجمين قتلوا فى تبادل لإطلاق النار فيما بعد.

جدير بالذكر، أن متشددون فى مالى صعدوا هجماتهم فى شمال ووسط مالى فى السنوات الأخيرة، وكثيرون منهم مرتبطون بتنظيمى "القاعدة" أو "داعش" الإرهابيين.