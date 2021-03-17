ميشيل أوباما تنتقد تصريحات زوجة الأمير هارى مع أوبرا وينفرى

جدة - نرمين السيد - انتقدت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، ما صرحت به ميجان ماركل، زوجة الأمير هارى، حفيد العائلة المالكة فى بريطانيا، خلال لقائها مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفرى، حول تعليق أحد أفراد العائلة المالكة فى بريطانيا بشأن سمرة بشرة ابنها قبل ولادته، واصفة إياه بأنه "يدمى القلب".





وفى تصريحات لقناة "إن بى سى نيوز" الأمريكية، نقلتها "روسيا اليوم"، أعربت ميشيل أوباما عن أملها فى أن تكون تجربة ميجان ماركل درسا للعالم. وتابعت: "كانت تشعر وكأنها بين أسرتها لكن أسرتها لم تفكر فيها بهذه الطريقة"، مضيفة: "كما قلت من قبل إن العرق ليس معضلة جديدة فى عالم الملونين، لذلك ليس من المفاجئ تماما أن تسمع ما شعرت به وتراها تعبر عنه". أدعو لهذه الأسرة بالمغفرة والتعافى، فهم فى المقام الأول أسرة واحدة، وآمل أن يتخذوا من هذا الأمر درسا لنا جميعا". وكان الأمير هارى وزوجته اتهما أحد افراد العائلة المالكة البريطانية بإثارة مخاوف عنصرية حول ابنهما، كما أكدا أن أفراد الحاشية تجاهلوا طلب ميجان المساعدة عندما كان لديها من ميول انتحارية.

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