“تفعيل” تحديث الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa رابط تحديث بيانات المستفيدين من راتب الضمان

تحديث الضمان الاجتماعي الذي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بإطلاقه ليقوم المستفيدين من صرف المعاش بتحديث البيانات الموجودة في الحسابات الشخصية لهم على الموقع، وقد أتاحت الوزارة فترة للاستمرار في التسجيل على أن يتم بعدها احتساب رواتبهم على المعلومات الأحدث لهم، ونقوم بعرض خطوات التحديث وأيضا الحد الأقصى المتاح لفترة التحديث الإلكتروني.

تفعيل وزارة الموارد البشرية والتنمية

رواتب الضمان الاجتماعي

هي راتب شهري تقوم الوزارة بصرفه للمواطن السعودي الذي يقوم بالتسجيل في موقع وزارة الموارد البشرية وأيضا للذين قاموا بتحديث البيانات الخاصة بهم، والذين تنطبق عليهم الشروط العامة للاستحقاق، والتي تم الإعلان عنها عبر رابط الموقع، وهو من البرامج الاجتماعية الهامة التي تقوم بتقديم يد العون للمواطن الفقير والذي لا يجد الدخل الكافي له، وتأتي ضمن البرامج الاجتماعية بالمملكة مثل برنامج حساب المواطن ومقطوعة الضمان والمؤسسات الخيرية التي تقدم الدعم للفقراء اعتمادا على التبرعات، كما تقوم بتقديم الخدمات للمعاقين بالتأهيل الشامل لهم، ومن الهام الإشارة إلى استمرار التسجيل الإلكتروني في الموقع لتحديث البيانات حتى شوال 1442.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية على ضرورة تحديث بيانات المسجلين لديها عبر الرابط الرسمي للتسجيل فيها، وذلك لتحديث قاعدة البيانات الموجودة لدى الوزارة والتي تضم أسماء المستفيدين والحالة الاجتماعية لهم ومستوى التأهيل وأرقام الهواتف النقالة والبريد الإلكتروني لهم، وفي حال تم تغيير أي من تلك لمعلومات يتم الدخول على رابط الوزارة وتحديث البيانات للمعلومات الأحدث، وذلك لضمان التواصل السليم والإرسال للمعلومات على البيانات الأحدث للمستفيد من راتب الضمان الاجتماعي.

يقوم المستخدم بالدخول على رابط الوزارة الرسمي. يتم الدخول على بوابة النفاذ الإلكتروني الموحد للخدمات الإلكترونية. يتم كتابة الرقم المدني والهوية ورمز التحقق ويتم تسجيل الدخول. يتم اختيار ايقونة “مستخدم جديد”. تظهر صفحة البيانات الشخصية للمستفيد ويتم تغيير ما يلزم فيها. مراجعة جميع البيانات والإقرار بصحتها. يتم التأكيد على التسجيل ثم يتم الخروج.

البريد العادي: 12484 والرمز البريدي 11157

رقم الضمان الاجتماعي الموحد 19911

على البريد الإلكتروني [email protected] mlsd.gov.sa

خطوات تحديث بيانات المستفيدينللتواصل مع وزارة الموارد البشرية