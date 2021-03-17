برنامج حساب مواطن يبدأ في استقبال الاعتراضات على ( الدفعة 40 ) مارس 2021 ، أعلن برنامج حساب مواطن يوم الثلاثاء الموافق 16 من مارس 2021، عن بدأ استقبال اعتراضات المواطنين المستفيدين من خدمة الدعم التي يقدّمها البرنامج، والذين تنطبق عليهم جميع الشروط والبيانات، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إيداع الدعم الخاص بالدفعة 40 في حساباتهم الشخصية، ويقوم المواطن بتوفير كشف حسابه الشخصي من خلال البنك كمستند يتم إرفاقه عند تقديم الإعتراض لإثبات عدم إيداع مبلغ الدعم للدفعة 40 في حسابه الشخصي، بعد تسليم الدفعة 40 الأسبوع الماضي، على أن يتم استقبال جميع الشكاوى عبر الحساب الشخصي الخاص للمُتقدّم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب مواطن.

تفاصيل الدفعة 40 لشهر مارس 2021 من خلال برنامج حساب مواطن

لقد أعلن برنامج حساب مواطن عن قيمة مبالغ الدعم للدفعة 40، التي تم إيداعها في الحسابات الشخصية للمواطنين في شهر مارس الحالي 2021، وكان مبلغ الدعم الكلي للمستفيدين حوالي 1.9 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد المستفيدين من الدعم حوالي 10.5 مليون مواطن سعودي، وكان إجمالي قيمة التعويضات الدفعات السابقة، والتي تم إيداعها في حسابات المواطنين المستفيدين حوالي 16.4 مليون ريال سعودي، ولقد بلغت نسبة المستفيدين الذين تحصّلوا على الدعم حوالي 77% من إجمالي المستفيدين.

الدخول على البوابة الإلكترونية الرئيسية لبرنامج حساب مواطن .

. النقر على أيقونة الدفعات المالية.

يتم الضغط على أيقونة تقديم إعتراض.

تحديد واختيار نوع الإعتراض مابين ( دفعة صفر، أو دفعة ناقصة، أو دفعة لم تُستلم على أن يقوم المُستفيد بإرفاق كشف للحساب الخاص به ).

بعد إنهاء جميع الخطوات السابقة، يقوم المُستفيد بالضغط على أيقونة إرسال.

خطوات تقديم الإعتراض على الدفعة 40 من حساب مواطنتحديث البيانات الخاصة بالمواطن المُستفيد من الدعم ببرنامج حساب مواطن

أصدر برنامج حساب مواطن تصريح بضرورة تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين المُستفيدين والمُسجلين حاليًا بالبرنامج عند حدوث أى تغير بها، وذلك لضمان استمرارية الدعم من البرنامج، على أن يقوم المُستفيد من التحديث من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب مواطن.

الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب مواطن.

الضغط على كلمة نسيت كلمة المرور.

يقوم المُستفيد بإدخال كافة البيانات المطلوبة والخاصة به بشكل صحيح.

بعد استيفاء جميع ماسبق يقوم البرنامج بإرسال رسالة للمُستفيد بها كلمة المرور الجديدة.

خطوات استعادة كلمة المرور في حالة فقدانها ببرنامج حساب مواطن