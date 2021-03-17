البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا فى وفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أن الوفيات بوباء "كوفيد 19" بلغت 2841 حالة فى الساعات الـ 24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 282 الفًا و127.
وقالت الوزارة إنه تم رصد 83 ألفًا و926 حالة إصابة بالفيروس التاجى، ليبلغ بذلك عدد المصابين 11 مليونا و603 آلاف و535 شخصًا منذ بدء الجائحة.
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