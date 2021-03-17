“تفاصيل” أرتفاع نتيجة القبول في الجامعات السودانية 2021 ومعالجة مشاكل الطلاب الذين لم يتم قبولهم

أرتفاع نتيجة القبول في الجامعات السودانية 2021، أصاب الطلاب بحالة من الضيق الشديد بسبب أن كثيراً منهم لم يتمكنوا من الالتحاق بالكليات التي كانو يحلمون أن يلتحقوا بها، بسبب أرتفاع الحدود الدنيا لمعظم الكليات خاصة كليات القمة عن نسب العام الماضي عام 2019/2020، مما أحدث حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بين الطلاب، وهو ما شعر به المسئولون في وزارة التعليم العالي مما دعاهم لتوضيح أسباب تحديد نسب القبول هذا العام، ولماذا جاء أعلى من العام الماضي وهو ما سنوضحه لمتابعينا داخل المقال.

نتيجة القبول العام في الجامعات السودانية 2021

اجتمعت الدكتورة أنتصار صغيرون / وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، مع مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات الأستاذ / علي الشيخ السماني، ونائبة الدكتور عاصم محمد الحسن، والسيد الدكتور وكيل الوزارة سامي شريف، لبحث معالجة مشاكل الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي ولم يتم قبولهم، وقالت الوزيرة أنها تهدف إلي الحفاظ على حقوق الطلاب في المقام الأول.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أوضحت وزارة التعليم العالي أنها لا ذنب لها في أرتفاع نسب القبول هذا العام عن العام الماضي، وأشارة الوزارة أن مدخلات نتيجة التعليم العام أي نتيجة الشهادة الثانوية العامة هي مخرجات نسب القبول في الجامعات السودانية، والتي يتم على أساسها تحديد نسب القبول، وبما أن نسب النجاح هذا العام في الشهادة السودانية جاءت مرتفعة فبناءً عليه لابد أن ترتفع نسب القبول في الجامعات السودانية، وشرحت المقارنات بين نسب النجاح العام الماضي 2019/2020 والعام الحالي 2020/2021، وجاءت المقارنة كما يلي.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين عن نسبة نجاح 95% عام 2019 “68” طالب وطالبة، بينما عددهم عام 2020 “527” طالب وطالبة.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 94% 2019 “215” طالب وطالبة، بينما عددهم عام 2020 بلغ “1089” طالب وطالبة.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 93% عام 2019 “496” طالب وطالبة، بينما عددهم في عام 2020 بلغ “1870” طالب وطالبة.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين علة نسبة نجاح 92% عام 2019 “1099” طالب وطالبة، بينما عددهم عام 2020 بلغ “2866” طالب وطالبة.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 91% عام 2019 “1753” طالب وطالبة، بينما عددهم عام 2020 بلغ “4002” طالب وطالبة.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 90% عام 2019 “2721” طالب وطالبة بينما بلغ عددهم عام 2020 “5255” طالب وطالبة.

نتيجة القبول في الجامعات السودانية عام 2019 وعام 2020