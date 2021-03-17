القبض على المشتبه به فى واقعة إطلاق نار بـ ولاية جورجيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ألقت قوات الشرطة فى ولاية جورجيا الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، القبض على شخص يُشتبه فى مسؤوليته عن إطلاق النار الذى حدث فى 3 صالونات تدليك بمنطقة أتلانتا، والتى أودت بحياة 8 أشخاص حتى الآن، من بينهم 4 سيدات.





يأتى هذا بعدما نشرت السلطات الأمنية بمقاطعة شيروكى، التى وقع بها إطلاق النار، صورا للمشتبه فيه، الذى يدعى روبرت آرون لونغ، 21 عاما، التقطت له بواسطة كاميرات المراقبة قبل اعتقاله. وقال جاى بيك، قائد شرطة شيروكى، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، إن روبرت لونج، وهو من مدينة وودستوك، فى جورجيا، احتجز فى مقاطعة كريسب، على بعد حوالى 240 كيلومترا جنوب أتلانتا. وذكرت تقارير إخبارية إنه تم القبض عليه بعد ساعات من الهجوم فى أعقاب مطاردة بالسيارات.

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