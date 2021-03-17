سفارة روسيا بواشنطن: لا أساس لاتهامنا بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأضافت السفارة، فى بيان نشرته على صفحتها فى "فيسبوك": "تعتبر الوثيقة التى أعدتها أوساط الاستخبارات الأمريكية، مجموعة أخرى جديدة من الاتهامات التى لا أساس لها، ضد بلادنا بالتدخل فى العمليات السياسية الداخلية الأمريكية"، مشيرة إلى أنه: "لم يتم تقديم أى حقائق أو أدلة ملموسة على مثل هذه المزاعم".

وشدد الدبلوماسيون الروس، على أن الاتهامات الأخيرة من الجانب الأمريكي، لا تسهم فى تطبيع العلاقات الثنائية، ولا تتوافق مع "حوار الخبراء المتكافئ والاحترام المتبادل الذى اقترحته روسيا لإيجاد حلول للقضايا الملحة".

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد اتهمت روسيا، "بمحاولة إحباط فوز جو بايدن ومساعدة دونالد ترامب فى إعادة انتخابه"، وكذلك "زرع الفتنة" فى المجتمع الأمريكي.