جدة - نرمين السيد - وأعربت الحكومة اليمنية فى بيان لها، عن بالغ الامتنان لهذا الموقف المنسجم تماما مع الجهود التى بذلتها ولا زالت تبذلها المملكة العربية السعودية لرأب الصدع، وحقن الدماء وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن.
وشددت على أن استكمال تنفيذ الشق الأمنى والعسكرى لاتفاق الرياض يجب أن يحتل أولوية قصوى لحماية هذا الإنجاز، مؤكدة فى نفس الوقت على أهمية منحها الفرصة لخدمة الشعب فى ظل الأوضاع الصعبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية بخصوص اقتحام متظاهرين لقصر معاشيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.