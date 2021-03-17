الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية بخصوص اقتحام متظاهرين لقصر معاشيق

جدة - نرمين السيد - وأعربت الحكومة اليمنية فى بيان لها، عن بالغ الامتنان لهذا الموقف المنسجم تماما مع الجهود التى بذلتها ولا زالت تبذلها المملكة العربية السعودية لرأب الصدع، وحقن الدماء وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن.

وشددت على أن استكمال تنفيذ الشق الأمنى والعسكرى لاتفاق الرياض يجب أن يحتل أولوية قصوى لحماية هذا الإنجاز، مؤكدة فى نفس الوقت على أهمية منحها الفرصة لخدمة الشعب فى ظل الأوضاع الصعبة.