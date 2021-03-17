وزير الدفاع الروسى: اتصالات وثيقة بين موسكو وواشنطن فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وأضاف شويجو حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية "لن أخفى عليكم، أنه توجد لدينا اليوم فى سوريا، على المستوى العملياتى وعلى المستوى التكتيكى، اتصالات وثيقة للغاية مع الزملاء الأمريكيين. قد يكون ذلك سرا، وأنا أكشفه: تجرى الاتصالات عدة مرات فى اليوم، فى إدارة المجال الجوى، وتنفيذ التدابير فى الجو لمكافحة الإرهاب".
وأشار إلى أن الخطوات الأولى للإدارة الأمريكية الجديدة مع وصول الرئيس جو بايدن تثير الأمل، مضيفا "من الواضح الآن، أنهم انتقلوا من طرح مطالب ومقترحات غير قابلة للتحقيق، إلى حوار طبيعى وبناء"، معربًا عن أمله فى أن يتم فى المستقبل اتخاذ الخطوات التى تهم ليس فقط الولايات المتحدة وروسيا، بل والدول الأخرى.
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