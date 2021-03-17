ساركوزى يمثل أمام القضاء مجددا بتهمة تلقى تمويل غير قانونى

جدة - نرمين السيد - ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزى، تجاوز الحد القانونى للنفقات المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقا باذخا، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.
وفى لائحة الاتهام أقر ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم فشلت فى إثبات أن ساركوزى نظم أو تورط فى هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولابد أنه كان على علم به، فيما نفى ساركوزى ارتكاب أى جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.
وإذا أدين ساركوزى فقد يسجن لمدة تصل إلى عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 3.750 يورو.
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