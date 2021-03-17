الجيش اليمنى يعلن مقتل 18 حوثيا بكمين غرب تعز

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى لمحور تعز، أن "قوات الجيش الوطنى تمكنت من كسر هجوم شنه الحوثيون فى قرية الزنبيل بجبهة مَقبنة غربى تعز". وأكد "مقتل 18 من عناصر الحوثيين إلى جانب عشرات الجرحى".
وبوقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمنى، نشر تعزيزات عسكرية تزامنا مع زيارة محافظ حجة للمناطق المحررة.
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