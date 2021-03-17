الأمن الروسي يحبط عملا إرهابيا في إديغيا

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، إن عناصره تمكنوا في جمهورية إديغيا من القبض على أحد الموالين لتنظيم "داعش"، كان يحضر لتنفيذ جريمة إرهابية.

وأضافت المخابرات الروسية، في بيانها الصحفي: "تم على أراضي جمهورية أديغيا بشمال القوقاز، اعتقال مواطن من منطقة آسيا الوسطى، كان يعد لتنفيذ عمل إرهابي في أماكن تواجد جماهيري للمواطنين".

وعثر رجال الأمن، في منزل المعتقل، على مواد لتصنيع العبوات الناسفة مع قطع معدنية لزيادة تأثيرها القاتل، وكذلك على راية تنظيم "داعش"، وخريطة لمدينة مايكوب، وقد تم عليها تحديد أماكن العمليات الإرهابية المحتملة.

وفي الكمبيوتر الموجود بحوزة المعتقل، تم العثور على مواد ومحتويات إرهابية، بما في ذلك تعليمات مختلفة.

وتم فتح قضية جنائية، للتحقيق، وفقا للمادة "التحضير لعمل إرهابي" من قانون العقوبات الجنائية الروسي. ولم يحدد رجال الأمن، متى تم اعتقال الإرهابي المذكور.