نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء قروض العاطلين عن العمل 2021 وجبة 30 كافة المحافظات في المقال التالي
عمر شويل - جدة كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، عادل الركابي، عن إطلاق الوجبة (30) من القروض الميسرة الخاصة بالباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت 5 آلاف قرض للمتقدمين على برنامَج القروض الميسرة لإنشاء المشروعات الصغيرة المدرة للدخل في بغداد والمحافظات.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قروض
تفاصيل قروض وزارة العمل العراقية
نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) ما ذكره وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، بشأن تفاصيل القروض، وهي:
- القروض دون فوائد.
- تسدد القروض على شكل أقساط سنوية لمدة 5 سنوات.
ودعا الركابي، جميع المتقدمين لطلب القرض، ممن تظهر أسماءهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بضرورة مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني وأقسامها المنتشرة في المحافظات لإكمال إجراءات تسلم القروض، البيان الوزارة.
خطوات التقدم لقرض المشاريع الصغيرة
حددت وزارة العمل العراقية عددا من الخطوات للتقدم على قرض المشاريع الصغيرة للعاطلين، وهي كما يلي:
- في البداية عليك الدخول إلى موقع وزارة العمل.
- قد يطلب منك كتابة كود التحقق الموضح بالصورة.
- بعد ذلك، اضغط على استمارة التقديم على قروض المشاريع الصغيرة.
- سوف يتم تحويلك إلى صفحة الاستمارة، عليك كتابة البيانات التي سوف تطلب منك.
- وعليك تسجيل رقم هاتفك من أجل التواصل معك مستقبلا.
اسماء قروض العاطلين عن العمل 2021
المستندات المطلوبة للتسجيل في قرض وزارة العمل
هناك العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقديم على قرض وزارة العمل، وهي:
- بطاقة هُوِيَّة الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية.
- بطاقة السكن الخاصة بك.
- البطاقة التموينية أن وجدت.
- الوثيقة الدراسية الرسمية للخريجين.
- ويمكن الاستعلام عن اسماء الوجبة 30 من خلال موقع وزارة العمل العراقية.
اسماء قروض العاطلين عن العمل وجبة 30
شروط الحصول على قرض وزارة العمل
- أن يكون المتقدم للقرض بين 15 و60 عاما سواء كان ذلك للذكور أو الإناث.
- أن يكون المتقدم للقرض عراقي الجنسية ولا يقبل أي جنسيات أخرى.
- أن يكون المتقدم للقرض عاطل ولا يعمل بأي من المؤسسات أو الشركات سواء كانت حكومية أو خاصة.
- ألا يكون المتقدم للقرض مستمر بالدراسة.
- يمكن لطلبة الدراسة المسائية فقط التقديم لطلب القرض دون غيرهم.
- إذا كان لديك راتب إعانة أو رعاية أو موظف بالهيئات الحكومية فلا يجوز لك التقديم لطلب القرض.
- إذا كنت مسجلا في دائرة العمل، ولديك رَقْم استشارية، عليك فقط تحديث بياناتك.
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