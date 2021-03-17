اسماء قروض العاطلين عن العمل 2021 وجبة 30 كافة المحافظات

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عمر شويل - جدة كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، عادل الركابي، عن إطلاق الوجبة (30) من القروض الميسرة الخاصة بالباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت 5 آلاف قرض للمتقدمين على برنامَج القروض الميسرة لإنشاء المشروعات الصغيرة المدرة للدخل في بغداد والمحافظات.

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تفاصيل قروض وزارة العمل العراقية

نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) ما ذكره وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، بشأن تفاصيل القروض، وهي:

القروض دون فوائد.

تسدد القروض على شكل أقساط سنوية لمدة 5 سنوات.

ودعا الركابي، جميع المتقدمين لطلب القرض، ممن تظهر أسماءهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بضرورة مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني وأقسامها المنتشرة في المحافظات لإكمال إجراءات تسلم القروض، البيان الوزارة.

خطوات التقدم لقرض المشاريع الصغيرة

حددت وزارة العمل العراقية عددا من الخطوات للتقدم على قرض المشاريع الصغيرة للعاطلين، وهي كما يلي:

في البداية عليك الدخول إلى موقع وزارة العمل.

قد يطلب منك كتابة كود التحقق الموضح بالصورة.

بعد ذلك، اضغط على استمارة التقديم على قروض المشاريع الصغيرة.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة الاستمارة، عليك كتابة البيانات التي سوف تطلب منك.

وعليك تسجيل رقم هاتفك من أجل التواصل معك مستقبلا.

اسماء قروض العاطلين عن العمل 2021

المستندات المطلوبة للتسجيل في قرض وزارة العمل

هناك العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقديم على قرض وزارة العمل، وهي:

بطاقة هُوِيَّة الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية.

بطاقة السكن الخاصة بك.

البطاقة التموينية أن وجدت.

الوثيقة الدراسية الرسمية للخريجين.

ويمكن الاستعلام عن اسماء الوجبة 30 من خلال موقع وزارة العمل العراقية.

اسماء قروض العاطلين عن العمل وجبة 30

شروط الحصول على قرض وزارة العمل