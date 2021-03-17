كشف النقاط عبر فضاء اولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج 2021 tharwa education gov dz

يريد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالجزائر معرفة كشف النقاط 2021، ونحن سنتابع معكم خطوات استخراج كشف النقاط فضاء اولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج 2021 واستخراج نتائج الابتدائي والمتوسط والثانوي، كما يمكنكم عبر الرابط الرسمي tharwa education gov dz حساب المعدل.

تسجيل فضاء اولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج 2021

تعرف معنا على طريقة سهلة حتي تتمكن من فضاء اولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج 2021، للتسجيل يجب عليك اتباع الخطوات التالية.

قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتربية الوطنية tharwa.education.gov.dz.

في حالة إذا كنت تمتلك حسابا، قم بالتسجيل بكتابة الاسم ورقم الهوية وكلمة السر الخاصة بك.

أما في حالة إذا لم تكن تمتلك حسابا في فضاء أولياء الأمور قم بعمل حسابا جديدا عن طريق الخطوات الآتية.

قم بالنقر على زر تسجيل جديد ذو اللون الأحمر.

قم بتعبئة البيانات الخاصة بالبريد الإلكتروني، ورقم المحمول وقم بعمل كلمة السر الخاصة بك.

قم بالضغط على زر الموافقة على شروط استخدام الموقع.

ثم اضغط على التالي لتنتقل إلى صفحة المعلومات المدنية.

قم بتعبئة المعلومات المدنية الخاصة بك ثم اضغط على التالي لتصل إلى صفحة المعلومات المهنية؟

قم بتعبئة المعلومات المهنية والتي ستحدد بها المستوى الدراسي ثم اضغط على أنا لست روبوت ثم اضغط على تأكيد التسجيل لتكون قد حصلت على حسابك.

وبعدها تقوم بالتسجيل بالحساب الذي قمت بإنشائه.

طريقة الاستعلام عن كشف النقاط بالجزائر 2021

من خلال الموقع الرسمي tharwa.education.gov.dz، ستقوم بتسجيل الدخول بواسطة الحساب الخاص بك، ثم ستعمل الآتي:

قم بكتابة الحساب الخاص بالطالب وولي الأمر.

قم باختيار المرحلة التعليمية التي تريد الاستعلام عنها سواء كانت ابتدائية، متوسطة، بكالوريا.

اضغط على الاستعلام عن النتيجة والتي ستظهر لك فورا.

وهكذا نكون قد تعرفنا على طريقة استخراج كشف النقاط لجميع المراحل بالجزائر 2021، ويتمنى موقع ثقفني لكل الطلاب الجزائريين النجاح والتفوق.

tharwa.education.gov.dz

يتم حساب المعدل بعد عرض كشف النقاط، ويتم ذلك من خلال التسجيل في فضاء اولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج 2021 وهذا وفقا للمواد التي حصل الطالب او طالبة علي درجاتها، وأيضا معرفة تقييم المعلم.

وننوه للطلاب أن رمز التعريف الوطني يتم الحصول عليه من اي شهادة او كشف نقاط لاي عام سابق.