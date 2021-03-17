إشعارات برنامج أجير والخدمات المقدمة من خلاله وكيفية التسجيل به

إشعارات برنامج أجير عبر منصة قوي، هو من ضمن الخدمات المقدمة عبر منصة قوي بالمملكة العربية السعودية التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتشمل خدماتها نحو ما يقرب من ٢٢ خدمة تساعد في عملية التحويل الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين من وزارة العمل، مما يسهل عملية إنجاز المهام واتخاذ القرارات وايضا يمكنك معرفة خطوات نقل ملكية السيارة عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية .

ما هو برنامج أجير المقدم عبر منصة قوي

خدمة برنامج أجير هي من أحد أكبر الخدمات لمقدمة عبر منصة قوي بالمملكة العربية السعودية والتي تساعد في تنظيم وتطوير العمل المؤقت وتسهيل عملية البحث عن القوى العاملة بالمملكة السعودية مما يساعد في توفير العمالة التي يحتاجها سوق العمل بشكل أسهل من داخل المملكة بدلا من استقدام عمالة خارجية، فالتسجيل في خدمة أجير تعتبر كوثيقة تصريح بالعمل في مكان أو منشأة محددة لوقت زمني مؤقت أو محدد بشكل قانوني لضمان حقق العامل والمنشأة عن طريق تطبيق القوانين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إشعارات برنامج أجير

إشعارات أجير هي إشعارات تعتبر كوثيقة تمنحها وزارة الموارد البشرية للعاملين في منشأة أو مكان لفترة زمنية محددة ومؤقتة وتتمثل هذه الإشعارات في:

إشعارات التقاول.

إشعارات خدمات العمالة.

إشعارات العمل المؤقت خلال موسم الحج والعمرة.

إشعارات للعمل المؤقت للمرافقين في الجامعات والكليات والمدارس العالمية.

إشعارات العمل المؤقت للزوار السوريين واليمنيين في الوظائف المنزلية والمهنية أيضا.

أهمية برنامج أجير وكيفية التسجيل به

يقدم برنامج أجير كثير من المميزات حيث إنه يساعد في آماد سوق العمل بالعمال والموظفين من داخل المملكة العربية السعودية مما يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى الاستعانة بالعمالة الخارجية، يساعد في حصر القوى العاملة بداخل السعودية والاستفادة منها، يساعد في توزيع العمالة الزائدة داخل منشأة إلى منشأة أخرى، وأيضا يعطي إشعار للعامل بمثابة تصريح أو إشعار لإثبات قانونية حقوقه لتواجده في منشأة غير المنشأة التابع لها، ويمكن التسجيل في برنامج أجير عبر اتباع الخطوات التالية: