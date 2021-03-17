منصة مدرستي الواجبات 1442 للتعليم عن بعد وطريقة أداء الإختبارات

يبحث الآلاف من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن منصة مدرستي الواجبات هذه الايام أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد إعلان وزارة التعليم السعودية إغلاق جميع المدارس في كافة مدن ومحافظات المملكة، وقد اتخذت الوزارة هذا القرار في الفترة الأخيرة بعد انتشار وباء كورونا في العالم أجمع وفي المملكة كإجراء احترازي ضد هذا الوباء للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وعلى صحة المواطنين السعوديين عموماً، ومن هنا اعتمدت وزارة التعليم السعودية على استكمال العام الدراسي عن طريق التعليم عن بعد من خلال إطلاق الموقع الرسمي لمنصة مدرستي به كافة المقررات الإلكترونية ويُمكن للطالب من خلاله متابعة دروسه اليومية وعمل واجباته المنزلية وأداء الإختبارات بصورة إلكترونية بسيطة غير معقدة، وقد اعتمدت المنصة على التقنية الحديثة التي تُسهل من عملية توصيل المعلومة بسهولة للطالب وجعل التوصل بينه وبين المعلم سهل وبسيط، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة وخطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب لإستكمال عامهم الدراسي الحالي، فتابعونا.

منصة مدرستي الواجبات

نأتي الآن في مقالنا إلى التطرق للحديث عن كيفية تسجيل الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية في منصة مدرستي لإستكمال العام الدراسي الحالي، ونوضح لكم الخطوات كالتالي:

الخطوة الأولى أن يقوم الطالب بالدخول إلى تطبيق توكلنا الرسمي وعمل حساب عليه.

الخطوة الثانية الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. الخطوة الثالثة تسجيل الدخول بكتابة بيانات الإسم وكلمة المرور.

وزارة التعليم السعودية

في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم والملكة العربية السعودية بالأخص كان لزاماً على وزارة التعليم السعودية أن تجد حلاً مميزاً لإستكمال العام الدراسي بدون الحضور إلى المدارس منعاً لتفشي فيروس كورونا بين الطلاب، ومن هنا أغلقت الوزارة جميع المدارس واستكملت الدراسة بالتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي.