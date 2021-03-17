كيف اسجل في توكلنا هذا السؤال يراود الكثيرون من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، رغبةً في التسجيل عبر التطبيق للاستفادة بشكل أكبر من خدماته، نظراً لاحتوائه على الكثير من الخدمات حيث أنه يُستهدف جميع المُقيمين للحد من انتقال العدوى، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص هذا الموضوع عبر السطور القادمة.

تطبيق توكلنا

هو أحد التطبيقات المُقدمة من قبل وزارة الصحة السعودية لجميع الأشخاص المتواجدين على الأراضي السعودية في ظل الظروف الاستثنائية لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، لكي يتم متابعة منع التجول ومعرفة أوقات الخرج أثناء الحظر وأيضاً معرفة الأماكن المنشر بها الفيروس ومعزولة بسبب انتشاره بين أفراده، بالإضافة إلى استخدامه لكي يتم التبليغ عن الحالات المشتبه بها.

كيف اسجل في توكلنا

يرغب الكثيرون من الأشخاص في التسجيل عبر توكلنا بالمملكة العربية السعودية عن طريق ما يلي:

يُمكنك تحميل تطبيق توكلنا على الأجهزة الذكية وبعدها قم بتسجيل جديد.

قم بكتابة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية، وتاريخ الميلاد.

أنقر على خانة الإقرار بالشروط وسوف يصلك رمز التحقق على الجوال الخاص بك.

قم بالإجابة عن الأسئلة الصحيحة ثم حدد المكفولين والتابعين في مكان الإقامة.

أنقر على تسجيل للاستفادة من كافة الخدمات المُقدمة من قبله.

كيفية التسجيل في توكلنا بدون أبشر

إذا كنت غير مُسجل في تطبيق توكلنا فيمكنك الاستفادة من كافة الخدمات التي يُقدمها التطبيق عن طريق اتباع ما يلي:

قم بالدخول إلى أبشر من هنا.

اختر الأفراد ثم أنقر على خدماتي وبعدها أنقر على خدمات واختر الخدمات العامة.

قم باختيار خدمة تعريف رقم الجوال وبعدها ادخل جميع البيانات المطلوبة.

بعد اكتمال أدخال البيانات سوف تصلك رسالة إلى هاتفك وبعدها قم بإدخال رمز التحقق.

تسجيل الزائرين في تطبيق أبشر

يُمكن للزائرين التسجيل في التطبيق عن طريق ما يلي: