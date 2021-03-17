4 كوريين ضمن ضحايا إطلاق النار بمدينة أتلانتا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن القنصلية العامة لكوريا فى أتلاتنا أرسلت موظفين تابعين لها، للتحقق مما إذا كانت هناك أية إصابات أخرى بين كوريين فى تلك الحوادث.
وكانت قوات الشرطة فى ولاية جورجيا الأمريكية، قد ألقت صباح اليوم الأربعاء، القبض على شخص يُشتبه فى مسؤوليته عن إطلاق النار الذى حدث فى 3 صالونات تدليك بمنطقة أتلانتا، والتى أودت بحياة 8 أشخاص حتى الآن، من بينهم 4 سيدات.
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