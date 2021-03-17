الأمن الروسى يحبط مخططا إرهابيا غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال مواطن مؤيد لتنظيم داعش من منطقة آسيا الوسطى فى جمهورية "أديجيا"، كان يحضر لعمل إرهابى فى أماكن تجمعات المواطنين.
وأضاف "أن قوات الأمن عثرت فى منزل الإرهابى على مكونات قنبلة يدوية الصنع وراية تنظيم داعش، بالإضافة إلى خريطة عاصمة اديجيا "مايكوب"، مع مواقع لأهداف إرهابية"، مشيرًا إلى العثور أيضا على مواد ومنشورات ذات محتوى إرهابى ووثائق هجرة مزورة.
وأوضح البيان أنه تم فتح قضية جنائية حول التحضير لعمل إرهابى، ولم يحدد البيان بالضبط متى تم الاعتقال.
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