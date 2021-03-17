معلمة الابتدائية في منصة مدرستي تنقذ طالبة من حرامي يحاول السرقة

تداولت جميع المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خبر بشكل كبير للغاية حول العمل البطولي الذي قامت به أحد المعلمات على منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، والذي قامت من خلاله بإنقاذ أحد طالبات المرحلة الدراسية التي تدعى رهف من هجوم أحد الأفراد المسلحين بالسلاح الأبيض على غرفتها والذي رأته وقت حضور أحد الحصص الافتراضية على المنصة.

تفاصيل إنقاذ معلمة مدرستي طالبة من الهجوم المسلح

أثناء عمل أحد المعلمات على منصة مدرستي للتعليم عن بعد، مع مجموعة من الطالبات من المرحلة الابتدائية، لاحظت المعلمة أن الطالبة رهف يظهر ورائها على الكاميرا أحد الأشخاص الملثمين الذي يحاول اقتحام النافذة من خلفها ويحمل في يده سكين، وقت تواجد الطفلة وحدها في المنزل، وعلى الفور تمكنت المعلمة من التصرف السريع بمنتهى الشجاعة، وحذرت الطفلة من الحرامي ووجهتها للتصرف بشجاعة بالغة.

واقعة السطو المسلح على طالبة منصة مدرستي

وجهت المعلمة الطالبة أن تقوم بتعديل الكاميرا وتوجيهها على النافذة حتى تتمكن من رؤية الحرامي ومحاولة التعرف على هويته، وبالفعل فعلت الطفلة ذلك الأمر وقامت المعلمة على الفور بالتواصل مع الأجهزة الأمنية للتوجه لمنزل الطفلة وإنقاذها من عملية السطو، وفي الوقت نفسه قامت أحد الأمهات التي علمت بالأمر بالتوجه للطفلة لحمايتها من واقعة السطو المسلح، وبالفعل وصلت لها مع الشرطة في الوقت المضبوط.

منصة مدرستي سبب إنقاذ رهف من الحرامي المسلح

أكدت المعلمة على الطفلة أن تترك الميكروفون مفتوح حتى تتمكن من سماع ما يدور حولها، وقامت بتهدئتها هي والطالبات في الصف، حتى تشعر بالأمان وهم حولها، حتى جاءت قوات الأمن وألقت القبض على الملثم وهو ما زال يحاول أن يقتحم المنزل وأنقذوا الطفلة منه.