القنوات الناقلة لمبارة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم في إياب الدور الـ16 دوري أبطال أوروبا

ينتظر الكثيرين من عشاق كرة القدم وخاصة عشاق البافاري بارين ميونخ مباراة اليوم بإياب دوري أبطال أوروبا بدور ال16 المؤهل للدور الربع النهائي للمسابقة الأقوى في العالم للأندية دوري أبطال أوروبا، ويعتبر اليوم آخر يوم بدور ال16 بمبارتين، وهما مبارة بايرن ميونخ ولاتسيو، ومبارة تشيلسي وأتليتكو مدريد، تابعونا لمعرفة المزيد حول القنوات الناقلة لمباراة البايرن اليوم ضمن مباريات دوري ابطال اوروبا، كما نوافيكم بتفاصيل موعد مباراة البايرن ولاتسيو اليوم في شتي الدول العربية.

مبارة بايرن ميونخ ولاتسيو

وسيدخل لاعبي الفريق الألماني بطل العالم للأندية بمعنويات عالية هذه المبارة، حيث قد فاز في مباراة الذهاب بفارق كبير، حيث فاز بايرن ميونخ 4-1 على لاتسيو في ملعب لاتسيو بإيطاليا، وقد قام بتسجيل الأهداف لبايرن المبارة الماضية بالترتيب:

روبرت ليفاندوفسكي. جمال موسيالا. ليروي ساني فرانشيسكو أتشيربي.

أما بالنسبة لهدف لاتسيو فقد قام بتسجيله اللاعب خواكين كوريا.

توقعات مبارة بايرن ميونخ ولاتسيو

ونتوقع أن تكون مباراة اليوم سهلة على الفريق الألماني، والذي فاز في مبارة الذهاب على ملعب لاتسيو بفارق كبير، ومما سيجعل الأمر أكثر سهولة على لاعبي البايرن اليوم أن المبارة ستقام على ملعب بارين ميونخ أليانز أرينا، مما سيزيد من معنويات وحماس لاعبي البايرن للفوز في المبارة.

بينما لاعبي لاتسيو فقد أصيبوا بالطبع بخيبة أمل كبيرة في المبارة اسابقة والتي خسروها على ملعبهم، ولكن لا شيء مضمون في كرة القدم وقد نرى صحوة للفريق الإيطالي هذا اليوم، لا شيء مستحيل في عالم الساحرة المستديرة!.

موعد مبارة بايرن ميونخ ولاتسيو بالسعودية

موعد مبارة بارين ميونخ ولاتسيو بإياب دور ال16

ستقام المبارة في تمام الساعة الحادية عشرة 11 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مبارة بايرن ميونخ ولاتسيو بمصر

ستقام المبارة في تمام الساعة العاشرة 10 بتوقيت القاهرة.

موعد مبارة بايرن ميونخ ولاتسيو بالإمارات

وستقام المبارة في الثانية عشر بمنتصف الليل 12 بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمبارة بارين ميونخ ولاتسيو

وسيتم إذاعة المبارة بشكل رسمي على بي إن سبورت 2 والتي يمكنك معرفة ترددها من الرابط التالي تردد قناة بي إن سبورت 2 الجديد، وستذاع المبارة بتعليق المعلق أحمد البلوشي، فما توقعاتكم للمبارة، وهل سيفوز بايرن ميونخ بأهداف كثيرة كالعادة، أم سيكون هناك للفريق الإيطالي رأي آخر، شاركونا آرائكم.