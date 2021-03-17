الرئيس التونسي يصل إلى ليبيا.. والمنفي في استقباله

وصل الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إلى ليبيا، وذلك بعد يومين من استلام السلطات الجديدة في البلاد مهامها، عقب تأدية الحكومة الليبية اليمين الدستورية.

وكان في استقبال الرئيس التونسي في مطار معيتيقة في العصمة الليبية طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني. وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التونسي. وحضر مراسم الاستقبال وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، وعدد من وزراء الحكومة الجدد.

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