مدرب الشباب السعودي يكشف "سر" الطفرة الكروية

يحتّل نادي الشباب السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري السعودي 2020/2021، برصيد 45 نقطة، وبفارق الأهداف عن نظيره الهلال، المتصدر بالرصيد ذاته من النقاط، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة المحلية.

فريق الشباب السعودي لم يقترب خلال السنوات القليلة الماضية من المربع الذهبي في جدول الدوري السعودي، فاحتل المركز الخامس بموسم 2019/2020، قبل المركز العاشر بموسم 2019/2018، بعدما احتل المركز السادس موسم 2016/2017، وهو المركز ذاته الذي أنهى به موسم 2015/2016 من المسابقة المحلية في بلاده.

مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، دعم صفوف فريقه خلال الموسم الجاري 2020/2021 بالعديد من اللاعبين البارزين أبرزهم: الأرجنتيني بانيغا قادماً من صفوف إشبيلية الإسباني، والبرتغالي فابيو مارتينيز قادماً من صفوف سبورتينغ براغا، والمحترف النيجيري السابق في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأوديون إيغالو قادماً من صفوف نادي شنغهاي الصيني.

هذا على مستوى اللاعبين، ولكن على مستوى الإدارة الفنية، أقالت إدارة نادي الشباب المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا بعد الخروج من دور نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام نظيره اتحاد جدة، وعينت بدلًا منه المدرب الإسباني كارلوس هيرناديز، مدرب فئة الشباب بالنادي.

موقع "دوت الخليج"، تحدث مع المدرب الإسباني كارلوس هيرناديز، الذي توّج بجائزة رابطة الدوري السعودي للمحترفين كأفضل مدرب في البطولة خلال شهر فبراير المنصرم، الذي صرح قائلا: "أتطلع لأكون المدرب الأفضل مع الشباب، والجائزة هي اعتراف بعمل الفريق والنادي والإدارة. نعم هي جائزة فردية ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين شاركوا في ذلك، وكنت فقط واجهة لجميع الموظفين والإدارة، خاصة اللاعبين، لأنهم مميزون جدًا".

ولا يرى مدرب الشباب أن الجائزة ستضع عليه ضغوطًا، فيقول: "لا أظن ذلك. فلن أقوم بتغيير طريقتي في التفكير والعمل. فلدينا طريقتنا في العمل ونقاتل في كل تدريب وكل مباراة".

وبسؤال المدير الفني لفريق الشباب عن سبب ظهور فريقه بالشكل المختلف خلال الموسم الجاري، ردّ المدرب الإسباني: "أحاول مساعدتهم على تحسين الأداء ومنحهم الثقة وأكون قريباً منهم لمساعدتهم على اللعب بشكل أفضل بقدر الإمكان. فأكثر عنصر مهم في كرة القدم هو اللاعبون، ونحن حولهم لدعمهم في أي شيء يريدونه. فقط أعمل بجد وشغف في كل يوم".

ورفض المدير الفني للشباب التعليق على اقتراب فريقه من تحقيق النسخة الجارية من بطولة الدوري، بينما ردّ في حديثه لـ"دوت الخليج"، على تأثير الثنائي بانيغا وإيغالو على الفريق بالقول: "هما لاعبان كبيران يساعدان الفريق بقدراتهما العالية، لكن ليس هذا وحسب، فهناك العديد من الأسباب، فهما يمتلكان قدرات رائعة وسلوكا مثاليا، إلى جانب كونهما لاعبين كبيرين داخل الملعب وخارجه. لدينا العديد من اللاعبين الكبار في الملعب، وسعيد جداً بتدريب كل لاعبي الشباب".

وختم المدير الفني للشباب تصريحاته بالإشادة بمستوى الدوري السعودي، قائلاً: "كل فريق قادر على الفوز في أي مباراة، ولا شك هو أحد أفضل الدوريات في العالم، وبلا شك هو الأفضل في آسيا، ولكن نفتقد شيئاً واحداً، وهو الجمهور داخل مباريات الشباب، ولكن هذه الأيام علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كوفيد-19، فهذا هو الأهم حالياً، وأتمنى في المستقبل أن نستطيع الاستمتاع معهم".