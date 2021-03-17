بالفيديو.. "فتى الزرقاء" يعلق على أحكام الإعدام

ظهر الفتى الأردني، صالح حمدان، الأربعاء، في شريط فيديو علّق فيه على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة في الأردن، بحق الذين شاركوا في الاعتداء الوحشي عليه قبل أشهر.
وقال الفتى صالح في الفيديو، وقد بدت واضحة آثار الاعتداء الرهيب على جسمه: "الحمد لله، اليوم طلع (صدرت أحكام) بإعدام 6 شنقا حتى الموت".
وتابع: "أشكر جلال الملكة ومحكمة أمن الدولة على الحكم العادل، وأشكر كثيرا بأنهم أخذوا حقي، وأشكر الشعب الأردني (الذي) وقف معي وكان سندا لي".
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قضت في وقت سابق، الأربعاء، بإعدام 5 مدانين وجاهيا، وآخر غيابيا لأنه فار من وجه العدالة، كما أصدرت أحكاما بالسجن على آخرين وتبرئة عدد آخر.
وقضية "فتى الزرقاء" شغلت الرأي العام في الأردن في أكتوبر الماضي، عندما اختطف عدد من الأشخاص الفتى البالغ من العمر (16 عاما). وبتروا يديه ويفقأوا إحدى عينيه، وألقوه في شارع غارقا في دمائه، في الزرقاء الواقعة شرقي العاصمة عمّان.
وينظر الأردنيون باهتمام بالغ إلى هذة القضية، نظرا إلى أنها تسلط الضوء على ما يعرف بـ"ظاهرة الزعران"، الذين يعمدون إلى ترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم.
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