الزيانى: مجلس التعاون يرفض أى تدخل خارجى بشؤون الدول العربية

جدة - نرمين السيد - وأكد الزيانى، أن بيان العلا أكد على التزام دول مجلس التعاون بوقوفها ضد ما يخل بأمنها، مشيرا إلى أن مقررات بيان العلا شددت على ضرورة وحدة دول المجلس، وحققت خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك.

وتابع الزيانى، بأن الظروف الصعبة والدقيقة فى الشرق الأوسط تتطلب عملا موحدا، مؤكدا رفض مجلس التعاون لأى تدخل خارجى بشؤون الدول العربية.

وفيما يخص هجمات الحوثيين على السعودية، قال الزيانى، إن الميليشيا تواصل محاولة استهداف المملكة لكن لا بد من الإشادة بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية السعودية، مطالبا فى نفس الوقت دول مجلس التعاون بالوقوف صفا واحدا مع السعودية إزاء التهديدات التى تواجهها.

كما أكد أهمية تطبيق القرارات الدولية بشأن اليمن لإنهاء الانقلاب، مشيرا إلى دعم مجلس التعاون لجهود إنهاء الصراعات فى كل من سوريا وليبيا واليمن.