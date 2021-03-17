الهند تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الأربعاء، أن حالة الإصابة لرجل يبلغ من العمر 33 عاما وتم نقله إلى المستشفى وعزله فى وحدة منفصلة.

وارتفع إجمالى الإصابات إلى 11.41 مليون وهو ثالث أعلى عدد فى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وكشفت بيانات وزارة الصحة أن 131 شخصا توفوا بالمرض فى الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 158.856.