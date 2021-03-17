حساب المواطن وخطوات الاعتراض على مبلغ الدفعة ال40

حساب المواطن هو برنامج دعم مقدم من الحكومة السعودية منذ عام 2017 ميلادياً إلى الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط وذلك لمساعدتهم على مواجهة التحديات ومواجهة ظروف غلاء المعيشة ومواجهة التحديات الصعبة وذلك لضمان تحقيق الاستقرار الأسري وحرصاً من الدولة على رعاية أبنائها وتوفير الحياة الكريمة لهم وذلك من خلال تقديم الرعاية لهم عبر برامج الدعم المناسبة، ويتم صرف قيمة الدعم للمستفيدين يوم العاشر من كل شهر ميلادي أو بيوم يسبقه أو بعده بيوم وفي الأيام القليلة الماضية تم صرف دفعة شهر مارس الجاري للمستفيدن بالدعم وعبر تلك المقالة نوضح لكم خطوات الاعتراض على مبلغة الدفعة ونقدم لكم هاتف البرنامج للسهولة التواصل وتقديم الاستفسارات.

حساب المواطن وخطوات الاعتراض على الدفعة ال40

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء تلقي طلبات الاعتراض على دفعة شهر مارس الجاري وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

تسجيل الاسم وكلمة المرور ليتم تسجيل الدخول.

الضغط على زر الاعتراض على مبلغ الدعم.

تسجيل سبب الاعتراض ومراجعة كافة البيانات.

الضغط على زر الإرسال.

تحديث بيانات المستفيدين بحساب المواطن

دعا البرنامج كافة المستفيدين بالدعم إلى تحديث بياناتهم الشخصية وذلك لتجنب توقف الدعم المقدم من البرنامج حيث يتم تحديث البيانات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع البرنامج.

تسجيل الدخول إلى حسابك.

الضغط على زر تحديث البيانات.

ستظهر لك صفحة بها بياناتك الشخصية المسجلة قم بتحديث البيانات التي نرغب في تغييرها.

بعد التأكد من صحة جميع بياناتك المسجلة قم بالضغط على زر حفظ.

رقم هاتف حساب المواطن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسهل طريقة للتواصل مع البرنامج وهي عبر رقم الهاتف المجاني 19912 لتلقي كافة استفسارات وشكاوي المستفيدين حيث يتم تلقي الاتصالات عبر هاتف البرنامج من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة العاشرة مساءً كما يمكن التواصل بالبرنامج من خلال خدمة صوتك مسموع في أي وقت.