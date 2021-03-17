متى أجازة رمضان في المملكة العربية السعودية 2021 – 1442 والعطل الرسمية

أجازة رمضان في المملكة العربية السعودية 2021 – 1442 ، يصوم المسلمون شهر رمضان في أرجاء المعمورة، وذلك لأنه شهر العبادة والتقرب إلي الله للفوز بالعتق من النار، وفي هذا الظرف الزماني الجليل تمنح بعض الحكومات الموظفين الحكوميين لديها الإجازات، والتي تكون عادةً مدفوعة الأجر وهذا من أجل التفرغ التام للشهر الفضيل الكريم، وأيضاً من أجل الحصول علي الراحة من جراء العمل المتواصل طوال العام، وتكليل ذلك بالعبادة طوال الشهر وختامها بالتعبد بالعشر الأواخر في رمضان.

موعد شهر رمضان المعظم في السعودية 1442

صرح مصدر مسئول بوزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية أن تنص لائحة الإجازات الرسمية بالمملكة في 2021 علي المواعيد الرسمية للإجازات، ولكنه أكد علي أن لا توجد نقطة صريحة بخصوص إجازة رمضان 1442، حيث أن شهر رمضان ليس بالعطلة الرسيمة، ولكنه يكون فيه بعض الاعتبارات الروحية للشهر الفضيل، والتي تعمل علي التبادل بين الموظفين فيما بينهم لتناوب العمل وتقسيمه للوصول إلي بعض الراحة أثناء الدوام، وهذا يؤكد الرؤية الشاملة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد علي رؤيته 2030 والتي تقوم علي الشمول التكنولوجي في رقمنة المعلومات والتواصل لها وذلك عن طريق إطلاق المنصات الخاصة بالعمل الاجتماعي وعلي رأسهم منصة أبشر ألإلكترونية، والتي تقوم علي خدمة ما يقارب الـ 19 مليون شخص داخل المملكة من السعوديين والوافدين أيضًا.

إجازة عيد الفطر وبعض الإجازات بالسعودية 1442

وتأتي إجازة عيد الفطر بالمملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من عبادة شهر رمضان المعظم، وتكون أجازة مدفوعة الأجر من جانب الحكومة، وإن كان الموظف بالقطاع الخاص تكون بالتنسيق وزارة الموارد البشرية بأجر مدفوع له كما تنص مواد قانون العمل السعودي، ويبدأ شهر شوال وأول أيام عيد الفطر في 12 من شهر مايو وحتي الـ 15 من نفس الشهر، ويليها عيد الأضحى المبارك في 19 من شهر يوليو حتي الـ 22 من نفس الشهر، وأخيراً يأتي يوم العيد الوطني السعودي في 23 من شهر سبتمبر، وهو ذلك اليوم الذي وحد فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود جميع أجزاء المملكة وأطلق عليها بدلاً من مملكة الحجاز الاسم الحالي وهو المملكة العربية السعودية.