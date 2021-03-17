أجل أقساط قرضك الشخصي حتى 3 أقساط من مصرف الراجحي

أجل أقساط قرضك الشخصي لدى مصرف الراجحي فيقدم مصرف الراجحي فيستطيع الآن العميل الإستفادة بكل راتبه وتأجيل دفع الأقساط المستحقة للقرض الشخصي حتى 3 أقساط كل ذلك وأكثر فيوفر مصرف الراجحي كل ما هو جديد وكل ما هو ييسير على العملاء

أجل أقساط قرضك الشخصي من مصرف الراجحي

يتمكن العملاء لدى مصرف الراجحي من عدم دفع الأقساط الشهرية المستحقة للتمويل الشخصي حتى ثلاثة أشهر وتتوفر هذه الخدمة مرة واحدة فقط كل عام وتتميز خدمة تأجيل الأقساط المستحقة بعدد من المميزات وهو ما سوف نعرضة الآن من خلال هذا المقال وهي

يتميز خدمة تأجيل الأقساط المستحقة برسوم إدارية تبلغ 1% أو خمسة آلاف ريال أيهما أقل

منتج تأجيل الأقساط من مصرف الراجحي يتميز بمعدل سنوي مميز والذى يبدأ من 7.42%

خدمة تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يتميز بأنه يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

يتم الدفع السريع لقيمة الأقساط المستحقة

شروط طلب تأجيل أقساط القرض الشخصي من مصرف الراجحي

مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يوفر للعملاء دفع قيمة ثلاثة أقساط شهرية من المستحقة للتمويل الشخصي وذلك خلال العام الواحد ويستطيع العميل الحصول على هذا التأجيل بعد توافر الشروط التي وضعها مصرف الراجحي وهو ما سوف نوضحه الآن عزيزي القارئ

منتج تأجيل الأقساط المستحقة متاح لعملاء مصرف الراجحي الذين لديهم تمويلات شخصية سارية سواء للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بالسعودية

تأجيل الأقساط الشهرية المستحقة للقروض الشخصية فقط

يتمكن المواطنين السعوديين والمواطنين الغير سعوديين الحصول على تأجيل الأقساط مرة واحدة لكل عام بعد أن يكون المتقدم سدد قيمة 20% من قيمة التمويل لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

طريقة الحصول على تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

الآن يستطيع العملاء تأجيل 3 أقساط للتمويل الشخصي من كل عام يستطيعون الحصول على هذا التأجيل من خلال تطبيق الراجحي موبايل أو من خلال زيارة مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية أو من خلال الدخول على رابط التقديم الآن لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية وإدخال جميع البيانات المطلوبة للحصول على منتج تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي