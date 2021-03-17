اطفال مستشفى السلط وانقطاع الاكسجين ... طبيب الاطفال يجيب

دوت الخليج :- قال طبيب الأطفال في مستشفى السلط الحكومي الدكتور محمد الحياري ، إن أغلب الأطفال في المستشفى في يوم حادثة انقطاع الاوكسجين كانوا في مرحلة الانفطام عن الاوكجسين (تخفيف الاوكسجين) باستناء طفل واحد ، ولذلك لم يتأثر أي طفل بالانقطاع.
وأشار الطبيب الحياري : الى وجود طفل واحد في قسم الأطفال بحاجة الى أوكجسين ، ولكنه لم يتأثر بالحادثة ، وفق المملكة .
ولفت الى وجود نقص حاد في الكوادر الطبية في قسم الأطفال، وأن يوم السبت لم يكون يوجد أي طبيب او ممرض في القسم.
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