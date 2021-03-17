تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للرئيس السورى بعد إصابته بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة السورية، أن صحة الرئيس بشار الأسد وزوجته مطمئنة بعد إصابتهما بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما فى مرحلة التعافى,





وكانت مصادر سورية، قد أعلنت فى وقت سابق فى تصريحات نقلها موقع "إرم نيوز"، أن بشار الأسد أصيب بفيروس كورونا، بعد لقاء سرى مع مسؤول إيرانى، مؤكدا أن "أسماء الأسد أصيبت بالفيروس، ويُعتقد أنه انتقل إليها من زوجها بشار الأسد." وأشارت المصادر، إلى أن سبب إصابة الأسد بفيروس كورونا، هو اجتماعه السرى مع مساعد الرئيس الإيرانى للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستارى، فى دمشق، واحتمال انتقال المرض إليه عبر أحد أعضاء الوفد الإيرانى.

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