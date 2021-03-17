عاجل.. مسلحون يفجرون برجين لنقل الطاقة بالعراق

جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر عسكرى عراقى، اليوم الأربعاء، بقيام مسلحين مجهولين، بتفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمال بعقوبة.



جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر عسكرى عراقى، اليوم الأربعاء، بقيام مسلحين مجهولين، بتفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمال بعقوبة. وقال المصدر، إن المسلحين فجروا برجين لنقل الطاقة الكهربائية قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن مناطق ناحيتى السلام والعظيم.

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