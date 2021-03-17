التعاون الخليجى: ندعم جهود مصر لإنهاء الخلافات بين الفصائل الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، دعا الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إلى إجراء تحقيق دولى بجريمة حرق مركز المهاجرين فى صنعاء، جراء استهدافه بمقذوفين لمليشيا الحوثى الإرهابية.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثى الإرهابية تتخذ من المدنيين دروعًا فى مأرب، معربًا عن إدانة المجلس استمرار مليشيا الحوثى باستهداف المدنيين.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال نايف الحجرف، إن المجلس يدعم جهود مصر لإنهاء الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون متمسكة بدولة فلسطينية وفق حدود 67.

وأضاف الحجرف، أن دول مجلس التعاون تؤكد أن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، مشيرًا إلى أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.

وكان مجلس التعاون الخليجى قد أعلن اليوم دعم جهود إنهاء الصراعات فى سوريا وليبيا واليمن، مشددًا على ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن اليمن.