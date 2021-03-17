جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، دعا الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إلى إجراء تحقيق دولى بجريمة حرق مركز المهاجرين فى صنعاء، جراء استهدافه بمقذوفين لمليشيا الحوثى الإرهابية.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثى الإرهابية تتخذ من المدنيين دروعًا فى مأرب، معربًا عن إدانة المجلس استمرار مليشيا الحوثى باستهداف المدنيين.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال نايف الحجرف، إن المجلس يدعم جهود مصر لإنهاء الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون متمسكة بدولة فلسطينية وفق حدود 67.
وأضاف الحجرف، أن دول مجلس التعاون تؤكد أن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، مشيرًا إلى أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.
وكان مجلس التعاون الخليجى قد أعلن اليوم دعم جهود إنهاء الصراعات فى سوريا وليبيا واليمن، مشددًا على ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن اليمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعاون الخليجى: ندعم جهود مصر لإنهاء الخلافات بين الفصائل الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.