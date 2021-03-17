وزير الخارجية الروسي: مستعدون لدفع الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأربعاء، أن موسكو مستعدة لدفع الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، أن العلاقات الروسية الإسرائيلية تشهد تطورا خلال الفترة الماضية.
وأوضح لافروف، أنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي حول الأزمة السورية وسبل حلها، مؤكدا أن موسكو تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة السورية سلميا.
وأكمل أن المباحثات تضمنت مناقشة الخطوات التي سيحل بها البرنامج النووي الإيراني.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أنه أجرى محادثات مثمرة مع الجانب الروسي.
وأوضح أن إسرائيل ستحتفل هذا العام بالعلاقات الدبلوماسية مع روسيا، مشددا على أن موسكو تعلب دورا محوريا في المنطقة.
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أنه بحث مع الجانب الروسي النشاط الإيراني بالمنطقة.
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